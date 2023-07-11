Eğitimini tamamlayan dağcılar zirveye yürüdü

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı 2022-23 dağcılık eğitim programını başarıyla tamamlayan sporcular, Niğde Aladağlar zirvesine yürüdü.

İnegöl Belediyespor dağcılık branşı 2022-2023 yılı dağcılık eğitim programına göre 4 federasyon onaylı dağcılık eğitimini başarıyla bitiren sporculara yönelik 3 bin metre üzeri yüksek dağ faaliyeti düzenlendi. Bu faaliyetle sporcuların zorlu dağ şartlarında yaşam ve zirve faaliyeti tecrübesi kazanmaları sağlandı.

Faaliyet Niğde ili Aladağlar mevkii Karayalak Vadisi ve Göller Bölgesinde gerçekleştirildi. Aladağların dördüncü yüksek zirvesi olan 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine yağmur, tipi, sis ve rüzgar gibi tüm kötü hava şartlarına rağmen kulüp antrenörü ve dağ rehberi Bülent Aktaş eşliğinde tırmanmayı başaran ekip, aynı zamanda dağdaki gruplar içinde tek zirve bayrağını kucaklamayan ekip oldu.

Zirvede yakın zamanda hayatını kaybeden İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma ekibi mensubu merhum Ahmet Demiray ve 26 Haziran günü Aladağlar’da tırmanış esnasında düşüp hayatını kaybeden Pamir Dağcılık Kulübü Başkanı Ahmet Nişanot anıldı. Zirvede sevinç ve hüznü bir arada yaşayan sporcular kampa dönüş yaptılar. Programda 2 zirve tırmanışı faaliyeti daha olan sporcular, meteorolojiden gelen kötü hava uyarısı nedeniyle tırmanışı ertelemek zorunda kaldılar.