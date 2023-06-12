Eğlence dolu yaz spor okulları kapılarını açıyor

Zeytinburnu Belediyesi’nin 5-16 yaş arası çocuklar için yaz dönemi boyunca ücretsiz olarak hizmet vereceği ‘Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı.

Zeytinburnu Belediyesi’nin 10 farklı branşta eğitim vereceği “Yaz Spor Okulları”nda eğlence dolu yeni bir dönem başlıyor. Zeytinburnu’ndaki okullarda eğitim gören 5-16 yaş arası tüm öğrencileri branş eğitimlerinden ücretsiz faydalanabilecekler. Yaz Spor Okulları’na 13 - 23 Haziran 2023 tarihleri arasında; www.zeytinburnu.istanbul, Zeytinburnu Belediyesi, Merkezefendi ve Beştelsiz Yüzme Havuzlarındaki kayıt merkezlerinden başvuru yapılarak katılım sağlanabilecek.

10 farklı spor branşında eğitim verilecek

4 Temmuz - 8 Eylül 2023 tarihleri arasında toplam 10 hafta sürecek olan ‘Yaz Spor Okulları’nın 9 haftalık dönemi eğitimle geçecek. Son hafta ise her branşa özel olmak üzere turnuvalar düzenlenecek. Kendi alanında 40 uzman eğitmenle birlikte hizmet verecek olan Yaz Spor Okulu’nda, yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, binicilik, okçuluk, jimnastik, voleybol ve buz pateni branşları yer alacak.