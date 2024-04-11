Eğlence mekanı çıkışı kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

İstanbul Beylikdüzü’nde bayramın ilk günü akşam saatlerinde eğlence mekanı çıkışında kadınlar arasında çıkan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası kadınlar birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Yaşanan kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken olay, tarafların ayrılmasıyla son buldu.

Saçlarını tutup çekti

Yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadınların birbirine tokat atıp saçlarını çekmeleri ve çevredekilerin araya girmesi yer aldı.