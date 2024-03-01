Eğlence mekanında bıçaklı kavga ve kundaklama kamerada

Edirne’de eğlence mekanında bıçaklı kavga ve işletmenin kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Şubat günü Edirne İstasyon Mahallesi Sinan Efendi Sokak’ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edirne’de iki komşu eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın devamında ise 23 Şubat tarihinde aynı iş yeri 2 maskeli şahıs tarafından kundaklandı. İş yerinin kundaklanması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında işletme kullanılamaz hale geldi.

Harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan bütün güvenlik kameraları sırayla tek tek izlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından eğlence işletmesini ateşe veren şüphelilerin K.Ç. ile Y.Ş. olduğu tespit edildi. Daha sonra U.S.’nin temin ettiği hafif ticari araçla şüphelilerin İstanbul’a kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili şüphelilere yardım ve yataklık yapan A.Ç. ile U.S. Edirne’de gözaltına alındı.

Eğlence işletmesini kundaklayan K.Ç. ve Y.Ş. ise İstanbul’da özel harekât polisleri tarafından E.A.’nın evine yapılan operasyon ile yakalandı. Ayrıca şüphelilerin ev armasında 4 tabanca, 17 fişek, 2 bıçak, 1 sis bombası ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu düşünülen komşu işletme sahibi K.K. ile S.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin mahkemesi devam ederken, olaya karıştığı öğrenilen Y.S.’nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.