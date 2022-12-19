Eğlence mekanlarının çatışmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sakarya’da iki alkollü eğlence mekanı sahipleri ve çalışanları arasında çıkan 1 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanması ile neticelenen silahlı çatışmada gözaltına alınan 20 şüpheliden 14’ü adliyeye sevk edildi. Müşteri mevzusu sebebi ile çıktığı iddia edilen çatışma sonrasında polis ekipleri mekanda 30’a yakın kovan buldu.

Olay, 17 Aralık gece saat 01.10 sıralarında Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanın içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı cadde üzerinde bulunan iki ayrı eğlence mekanının kapanması sonrasında sahipleri ve çalışanları arasında müşteri mevzusu yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki tarafın birbiriyle girdiği ve dakikalarca süren silahlı çatışma esnasında 21 yaşındaki Ahmet Toykar hayatını kaybederken, M.Ş., C.Y., N.C., B.G., İ.K. ve T.K. isimli 6 kişi de yaralandı.

20 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri iki mekan ve yaralıların kaldırıldıkları hastane çevrelerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerince olaya ilişkin 6’sı hastanede tedavi altında olmak üzere toplam 20 şüpheliyi gözaltına alındı. Çıkan çatışmada yaralanan ve haklarında gözaltı kararı verilen 6 yaralının da hastanedeki tedavileri sonrası emniyet müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi. Şüphelilerden 14’ü, emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı mekanda ekipler 30’a yakın kovan bulurken, kavgada kullanıldığı düşünülen 7 tabanca ve 2 tüfekte ele geçirildi.

Dehşet anları kameralara yansımıştı

Olay anı ise mekanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, mekanın içerisinde iki grup arasında yaşanan tartışmanın, yerini biranda silahlı kavgaya bıraktığı anlar yer aldı. Silahların çekilmesiyle birlikte kalabalığın dağıldığı ve sonrasında çatışmanın dakikalarca sürdüğü anlar görüntülere an be an yansıdı. Yaralanan bir kişinin taşındığı ve çatışma anında bir kişinin ise tezgahın arkasında korku dolu şekilde saklanması da dikkatlerden kaçmadı.