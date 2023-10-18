Eğlencede tabancayla ateş açıp sosyal medyada yayınladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir eğlence sırasında bir gencin havaya ateş ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl’e bağlı bir kırsal mahallede meydana geldi. Eğlencede tabancayla havaya ateş eden genç, o anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Eğlence alanında duvara asılan "Silah atma attırma, güzel günü kötü andırma. Silah atmak kesinlikle yasaktır" uyarısına rağmen genç, havaya ateş açtı.

Maganda sosyal medya hesabında, hem uyarının yazıldığı pankartı hem de havaya ateş açtığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.