EGM: 'Mersin Emniyet Müdürü Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan hakkında çıkan iddialara yönelik yaptığı açıklamada, konuyla ilgili araştırma ve soruşturmanın yapılması üzerine polis başmüfettişleri görevlendirildiğini belirterek, “Mersin Emniyet Müdürü Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır” ifadelerini kullandı.

EGM, Mersin Emniyet Müdürlüğü Mehmet Aslan’ın kardeşi Nezir Aslan’ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu. EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat, tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır” ifadeleri yer aldı.