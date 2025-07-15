EGM'den 15 Temmuz programı kapsamında belgesel gösterimi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü programları kapsamında Polis Müzesi'nde belgesel gösterimi yapıldı.

EGM'den 15 Temmuz programı kapsamında belgesel gösterimi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü programları kapsamında Polis Müzesi’nde belgesel gösterimi yapıldı.

EGM tarafından 15 Temmuz Milli Birlik Günü programları kapsamında Polis Müzesi’nde bulunan Şehit Demet Sezen Konferans Salonu’nda Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Şehitleri Belgesel Filmi gösterildi. Etkinliğe, EGM personeli, polisler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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