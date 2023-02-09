EGM'den bağış dolandırıcılığına karşı uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), AFAD gibi resmi kuruluşları taklit eden internet sitelerine karşı uyardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), AFAD gibi resmi kuruluşları taklit eden internet sitelerine karşı uyardı.
EGM’ye bağlı Siberay, AFAD gibi resmi kuruluşları taklit ederek bağış talep edebilecek dolandırıcılara karşı uyardı. Siberay, vatandaşların dolandırıcılık amaçlı siteleri ihbarlarını “usom.gov.tr/ihbar” bağlantısından, zararlı görülen uzantıları ise “usom.gov.tr/adres” bağlantıları üzerinden iletebileceklerini duyurdu.