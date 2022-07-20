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EGM'den özel güvenlik görevlilerine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine rehberlikçi anlayışa dayalı denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

EGM'den özel güvenlik görevlilerine eğitim
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerine rehberlikçi anlayışa dayalı denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

EGM; alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri, iskele/liman ve otogar gibi vatandaşların yoğunluk gösterdiği bölgelerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yeterliliklerini arttırmak için rehberlikçi anlayışa dayalı denetim ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirtti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

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“Daha önceki yıllarda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla halkımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri (tren ve YHT garı/metro/tramvay/teleferik), iskele/liman ve otogarlardaki mevcut özel güvenlik uygulamalarının yeterlilikleri, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlileri tarafından sunulan güvenlik hizmet kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken güvenlik tedbirleri açısından farkındalık oluşturulması amacıyla, 4-8 Temmuz tarihleri arasında Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımız kadrosunda görevli Polis Başmüfettişleri ve 81 İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli tarafından; 280 alışveriş merkezi, 55 otogar, 50 havalimanı, 20 iskele/liman, 39 tren garı, 5 yüksek hızlı tren garı, 50 metro istasyonu, 10 tramvay hattı ve 5 teleferik hattı olmak üzere, toplam 514 noktada rehberlikçi anlayışa dayalı denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.”

İHA
Editör

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