EGM'nin Mobil Trafik Eğitim Tırı Sakarya'da

Öğrencilerde trafik farkındalığı oluşturmak gayesiyle Türkiye’yi dolaşan Mobil Trafik Eğitim Tırı Sakarya’da öğrencilerle buluştu. Teorik eğitim alan öğrenciler ardından kurulan parkurda pratik eğitim aldı.

İl il dolaşan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dair Başkanlığı’nın Mobil Trafik Eğitim Tırı’nın durağı Sakarya oldu. Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı’na gelen tırda ilkokul öğrencileri, teorik eğitimin ardından pratik eğitim için kurulan trafik eğitim parkurunda, polis ekipleri eşliğinde eğitim araçları ile uygulamalı sürüş gerçekleştirdi. Program sonunda ise öğrenciler ‘Trafik Dedektifi’ unvanına kavuştu. Şehirde iki gün kalacak eğitim tırı bugün Adapazarı ve Erenler ilçeleri bölgesinde bulunan okullarda öğrencilere, yarın ise Serdivan ilçesi helikopter pistinde Serdivan ve Arifiye ilçelerinde bulunan okullardaki öğrencilerle buluşacak. Tırın bir sonraki durağı ise Kocaeli olacak.