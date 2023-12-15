EGO Genel Müdürlüğü 81 yaşında

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ‘81. kuruluş yıl dönümü’ kapsamında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü 81’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Genel Müdür Nihat Alkaş, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve EGO çalışanlarının katıldığı ziyarette, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Alkaş, “EGO Genel Müdürlüğü toplu taşımacılık alanındaki deneyim, birikim ve imkanlarını, Başkentlilere dünya standartlarında kaliteli hizmet sunabilmek için seferber etmektedir. Temelinde vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla sürdürdüğümüz hizmet kalitemiz her geçen gün artmaktadır” dedi.

Alkaş’tan dünya standartlarında vatandaş odaklı ulaşım vurgusu

Alkaş ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geçti. Alkaş’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Alkaş, EGO’nun 81. yılına ilişkin mesajını okudu. Mesajında dünya standartlarında ve vatandaş odaklı ulaşım vurgusu yapan Alkaş, şu ifadelere yer verdi:

“Neredeyse Cumhuriyetle yaşıt bir kurum olan Genel Müdürlüğümüz, toplu taşımacılık alanındaki deneyim, birikim ve imkanlarını, Başkentlilere dünya standartlarında kaliteli hizmet sunabilmek için seferber etmektedir. Temelinde vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla sürdürdüğümüz hizmet kalitemiz her geçen gün artmaktadır. EGO olarak bu yıl iki büyük sevinci birlikte yaşıyoruz. Bu nedenle ayrı bir gururla karşınızdayız. 29 Ekim 1923’te kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında. Ata’m, şunu iyi biliniz ki küllerinden yeniden doğmuş bir ulusun evlatları olarak bizler, Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. ’En büyük eserimdir’ diyerek bize emanet ettiğiniz Cumhuriyet’imizi ilelebet yaşatmak için tüm gücümüzle çalışmaya ve açtığınız çağdaş uygarlık yolunda sonsuza dek yürümeye devam edeceğiz. İlke ve devrimleriniz bizim aydınlık meşalemiz olacaktır.”