EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri kış şartlarına hazırladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentte güvenli ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü, kent iç toplu taşımada hizmet veren bin 850 otobüsü kış şartlarına hazırladı.

EGO Genel Müdürlüğü 1 Aralık tarihinden itibaren başlayacak olan kış lastiği uygulaması nedeniyle Başkent genelinde hizmet veren bin 850 otobüsün lastiklerini kış lastikleri ile değiştirdi. Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı’nın bölge müdürlüklerindeki atölyelerinde otobüslerde bulunan yaz lastikleri Avrupa Birliği’nin kabul ettiği “kar kristali” sembolü bulunan vakumlu kış lastikleriyle aşama aşama değiştirildi. Ayrıca otobüslerin antifriz ve kalorifer bakımları gibi kışlık bakımları da yapıldı.