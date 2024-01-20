EHF Avrupa Kupası'nda Yalıkavak çeyrek finalde
Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyesi'ni eleyen Armada Praxis Yalıkavak çeyrek finale yükseldi.
Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyesi’ni eleyen Armada Praxis Yalıkavak çeyrek finale yükseldi.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan rövanş maçının ilk yarısını 14-8 önde kapatan Yalıkavak, karşılaşmadan 36-23 skorla galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan ilk maçı da Yalıkavak, 23-27 kazanmıştı.