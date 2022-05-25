Ehliyet sınavında artık soruların yüzde 10'u animasyonlu

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda başlattığı ehliyet sınavında animasyonlu soruların kullanılması uygulamasını genişletiyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısının adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10'unu oluşturduğunu açıkladı.

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  • 25.05.2022 11:51
  • Güncelleme: 25.05.2022 11:57
Ehliyet sınavında artık soruların yüzde 10'u animasyonlu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda başlattığı ehliyet sınavında animasyonlu soruların kullanılması uygulamasını genişletiyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ehliyet sınavlarında animasyonlu soru sayısının adaylara sorulan tüm soruların yüzde 10’unu oluşturduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı almıştı. Hemen ardından adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için deneme sınavları paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ölçülmek istenen davranışların net bir şekilde ortaya konulması hedefiyle başlatılan uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

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“Ehliyet sınavlarında yer alan animasyonlu soruların sayısı her geçen gün artıyor. Gelinen noktada ehliyet sınavlarında soruların yüzde 10’u animasyonlu sorulardan oluşuyor. Ehliyet sınavlarında ilk olma özelliği taşıyan animasyonlu sorular, gerçek yaşam durumlarına uygun olduğu için bu yenilik sınav geçerliği ve güvenilirliğine de katkı sağlıyor. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavlarına Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün odsgm.meb.gov.tr uzantılı internet adresinden erişilebiliyor.”

SHA Editör
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