Ehliyet sınavlarında 'joker' operasyonunda 83 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 90 adrese operasyon düzenlemiş, SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin eden, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaparak, joker diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişiler, emniyet ekipleri tarafından 6 ay süren teknik ve fiziki takiplerin ardından tespit edilmişti. İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ev ve iş yerleri didik didik aranmıştı. Aramalarda bulunan dijital materyal, bilgisayar ve belgelere incelenmek üzere el konulmuştu.

83 kişi gözaltına alındı

25 ilde belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 83 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin işlemlerine devam edildiğini diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.