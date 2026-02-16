Ehliyeti daimi olarak iptal edildi, 5 bin lira ceza yedi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde akrobatik hareketler sergileyen motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edilirken 5 bin 211 bin lira ceza kesildi.
Kapaklı’da akrobatik hareketlerle trafik güvenliğini tehlikeye atan motosikletli şahıs M.M polis ekiplerince tespit edildi. Polis merkezine çağrılan M.M. isimli şahsa 5 bin 211 bin lira para cezası kesilirken ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Motosiklet ise otogara çekildi.