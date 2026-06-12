Ehliyeti geri alınmasına rağmen direksiyon başına geçti, 240 bin TL ceza uygulandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, sürücü belgesi geçici olarak geri alınmasına rağmen araç kullandığı tespit edilen şahsa 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücü S.Ç.’nin yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca ve tabancaya takılı halde 1 adet şarjör ele geçirildi. Ruhsatsız tabanca ve şarjör muhafaza altına alınırken, şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

240 bin TL idari para cezası uygulandı

Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde, S.Ç.’nin sürücü belgesinin geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahsa ilgili mevzuat kapsamında toplam 240 bin TL idari para cezası uygulandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı

Şahsın yapılan sorgulamasında; trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret ve açıktan hırsızlık suçlarından toplam 19 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi.

Sahıs hakkında adli ve idari işlemler sürerken, ele geçirilen ruhsatsız silah incelemeye alındı. Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.