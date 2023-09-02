Ehliyetsiz çocuk sürücü polisin dur ihtarına uymadı, kaçarken çayırlık alana uçtu

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, babasına ait araçla seyir halindeyken, polisin ’dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuk sürücü, kaçarken çayırlık alana uçtu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Karlıbayır Mahallesi’nde gerçekleşti. Polis ekipleri, 34 FZT 762 plakalı hafif ticari araçta bir çocuğun sürücülük yaptığını fark etti. Ekipler aracın plakasını anons ederek durmasını istedi. 16 yaşında olduğu öğrenilen çocuk sürücü, panik yaparak kaçmaya başladı. Sokak aralarında kilometrelerce süren kovalamaca sonucunda çocuk sürücü, Ünsiyet Sokak’ta direksiyon hakimiyetini kaybederek önce seyir halindeki 34 JU 8059 plakalı hafif ticari araca çaparak çayırlık alana uçtu. Kazada iki sürücü de yaralanmazken, o esnada sokakta kimsenin olmaması faciayı da önledi. Ehliyetsiz sürücü ve araç sahibi hakkında polis ekipleri tarafından işlem yapılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile otoparklara çekildi.

Kazayı gören Turgut Yaşar, “Sürücü polisten kaçıyordu, hızlı bir şekilde geliyordu. Buradan gelen başka bir arabaya önünden vurarak sürükledi. Çocuğun yaşı tutmadığı için ehliyeti yokmuş bu nedenle kaçıyormuş. Biz burada çalışıyorduk gördük o esnada sokakta birileri yoktu polis aracı kovalıyordu. Yaralanan yoktu ama çocuk çok korkmuştu, babası gelince o gitti. Normalde kullanmaması lazım, polis ’dur’ deyince korkmuş.” ifadelerini kullandı.