Ehliyetsiz sürücünün drifti pahalıya patladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde drift yaptığı ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen kişiye 83 bin 746 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Yahya Kaptan Mahallesi İshak Paşa Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında bir otomobilin drift yaptığını fark eden ekipler aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde, sürücünün aynı zamanda ehliyetinin de olmadığı belirlendi. Sürücüye toplamda 83 bin 746 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Çekici marifetiyle bulunduğu yerden alınan otomobil ise sahibine teslim edildi.