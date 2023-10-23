Ehliyetsiz sürücünün yayaya çarptığı kaza kamerada

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi İsmail Cem Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol ayrımında dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden E.H. idaresindeki 59 ZE 513 plakalı hafif ticari araç, kaldırıma doğru yürüyen E.D. isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan E.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik polisi tarafından yapılan kontrolde sürücü E.H.’nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan E.H. hakkında adli işlem başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.