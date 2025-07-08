Ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi, babası olay çıkardı

Bursa'da trafik polisleri ehliyetsiz sürücüye ceza kesti, olay yerine gelen babası olay çıkarınca arbede yaşandı. Ekipler biber gazı kullanmak zorunda kalınca genç sürücü, yanıyorum diye bağırdı.

Ehliyetsiz sürücüye ceza kesildi, babası olay çıkardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da trafik polisleri ehliyetsiz sürücüye ceza kesti, olay yerine gelen babası olay çıkarınca arbede yaşandı. Ekipler biber gazı kullanmak zorunda kalınca genç sürücü, "yanıyorum" diye bağırdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Doğumevi yakınlarında meydana geldi. Trafik polisleri tarafından durdurulan ehliyetsiz sürücüye işlem yapılırken, iddiaya göre sürücünün babası duruma tepki göstererek polislerle tartıştı. Olay yerine takviye ekip sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Polis arbede yaşanınca biber gazı kullandı. Genç sürücü "yanıyorum" diye bağırdı.

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O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tartışma karakolda son buldu