Ehliyetsiz traktör kullanırken kazaya karıştı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dün gece saatlerinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobilin yan yattığı kazada, traktör sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Ehliyetsiz traktör kullanırken kazaya karıştı
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dün gece saatlerinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobilin yan yattığı kazada, traktör sürücüsünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Büyükyanık Mahallesi Yeniköy Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yokuş çıkan Ö.Ö. idaresindeki 54 DS 711 plakalı traktöre, M.C.P. idaresindeki 34 BYV 086 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yan devrildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki araç sürücüsü de ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Traktör sürücüsü Ö.Ö.’nün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.