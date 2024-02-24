Ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı

Küçükçekmece’de, alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz bir şekilde araba kullanan Tuğçe Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki araçlara çarptı. Kazada sürücü Tuğçe Ç. hafif yaralanırken, yanındaki iki kız arkadaşı ise kazayı yaralanmadan atlattı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

"Sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı"

Trafik polisleri yaptıkları alkol kontrolünde sürücü Tuğçe Ç.’nin 179 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi. Tuğçe Ç’ye 19 bin 416 lira para cezası uygulanırken, araç sahibine ise 12 bin 977 lira para cezası kesildi. Tuğçe Ç. ifadesi alınmak üzere Halkalı Polis Merkezi’ne götürüldü. Kazada hasar alan araçlar ise çekiciler tarafından sokaktan kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Kızlar hem suçlu hem de dalga geçiyorlar"

Olayla ilgili konuşan ve aracı kullanılamaz hale gelen Besi Kasırga, “Kazayı biz görmedik, içerdeydik. Sonradan bizi aradılar, arabanız pert oldu aşağıya inin diye. Aşağıya indik, 5 araç birbirine girmiş. Kızlar alkollüymüş, ehliyetsiz ve üstüne dalga geçiyorlar. Komşuların arabaları pert oldu ve biz sakin durmaya çalışıyoruz. Sürücü kız hafif yaralandı, karakola götürüldü” diye konuştu.