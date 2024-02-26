Ehliyetsiz ve alkollü trafiğe çıkınca kaza kaçınılmaz oldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kontrolündeki kamyonet, SUV tarzı araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsüne 34 bin TL ceza kesilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Y.G.l. (59) idaresindeki 54 ET 631 plakalı kamyonet, ana caddeye için önündeki araçları bekleyen M.G.K. (41) kontrolündeki 54 AGK 053 plakalı Seat marka SUV tarzı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Y.G. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesine sevk edilen Y.G.’nin 2,07 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 34 bin TL ceza kesildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin önünde ana caddeye çıkmak için bekleyen araca hızla çarptığı anlar yer aldı.