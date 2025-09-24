Ek tercih döneminde öğrencilere ücretsiz danışmanlık

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), YKS ek tercih döneminde aday öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunarak onların geleceğini doğru planlamalarına destek oluyor. İGÜ uzman psikolog ve tercih danışmanı Gizem Açıkgöz, adayların bu süreçte yalnızca tercih yapmadığını, aynı zamanda kariyerlerine yön verecek bilinçli adımlar attıklarını vurguladı.

Ek tercih döneminde yürütülen çalışmalara değinen Gizem Açıkgöz, "Aday öğrencilerimize uzman tercih danışmanlarımız tarafından birebir ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Öğrenciler, kampüsümüze gelerek yüz yüze görüşmeler yapabiliyor, ÖSYM ve tercih bursuna ek olarak yüzde 10 Kampüste Tercih Bursu’ndan da faydalanma imkânı elde ediyorlar. Meslek seçiminde kararsız olan ya da mezuna bırakmak istemeyen adaylara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en doğru bölümü seçmeleri için profesyonel destek sağlıyoruz. Böylece öğrenciler yalnızca tercih sürecini değil, gelecekteki kariyerlerini de bilinçli şekilde planlama fırsatı buluyor" dedi.

Yanlış tercih riskine karşı profesyonel destek

Ücretsiz danışmanlığın öğrencilere sunduğu avantajları aktaran Açıkgöz, "Bu hizmetle öğrenciler yanlış tercih yapma riskini azaltıyor, ilgi ve hedefleri doğrultusunda en uygun bölüme yönlendiriliyorlar. Ayrıca kampüsümüzde yüz yüze danışmanlık alan öğrenciler, ek tercih burslarından ve kampüste tercih burslarından yararlanma şansı da buluyor" ifadelerini kullandı.

Erasmus+ ile Avrupa’da eğitim ve staj fırsatı

Sundukları uluslararası imkânlara da değinen Açıkgöz, Erasmus+ programı kapsamında öğrencilerin Almanya, İtalya, İspanya, Polonya, Portekiz ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede eğitim alıp staj yapabildiğini belirtti. "Öğrencilerimiz bu sayede hem akademik hem de profesyonel alanda farklı kültürlerde deneyim kazanma imkânı buluyor" diye konuştu.

"Uluslararası diploma mezunlarımıza global kapılar açıyor"

Uluslararası geçerli diploma hakkında bilgi veren Açıkgöz, "İGÜ’den mezun olan öğrencilerimiz, diplomaları sayesinde dünyanın farklı ülkelerinde eğitim ve iş fırsatlarına erişebiliyor. Bu, hem yüksek lisans ve doktora başvurularında hem de global şirketlerde iş başvurularında büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

Dünya standartlarında eğitim: Akreditasyonların güvencesi

Üniversitenin sahip olduğu akreditasyonların önemine de ayrıca değinen Açıkgöz, "ABET, AQAS ve AHPGS gibi saygın kurumlar tarafından onaylanan bölümlerimiz, öğrencilerimize dünya standartlarında eğitim alma güvencesi sunuyor. Bu sayede mezunlarımız uluslararası düzeyde tanınırlık elde ediyor ve iş dünyasında tercih edilen adaylar arasına giriyor" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz, küresel ölçekte tanınan bir üniversitenin mezunu olmanın ayrıcalığını yaşıyor"

İGÜ, YÖKAK tarafından verilen 5 yıllık Kurumsal Akreditasyon Belgesi ile Türkiye’de bu belgeye sahip sayılı üniversiteler arasında yer alıyor. Kurumsal Akreditasyon Belgesi, üniversitenin eğitimde kaliteyi sürdürülebilir şekilde sağladığının resmi göstergesi olmasının yanı sıra, öğrencilere güvenilir, şeffaf ve uluslararası standartlarda eğitim aldıklarının kanıtı niteliğini taşıyor.

Öğrenciler açısından bu belgenin taşıdığı öneme değinen uzman psikolog ve tercih danışmanı Gizem Açıkgöz, "Kurumsal Akreditasyon Belgesi, öğrencilerimizin aldıkları eğitimin yalnızca bugünün değil, geleceğin de güvencesi olduğunu ortaya koyuyor. Bu belgeyle öğrencilerimiz, küresel ölçekte tanınan bir üniversitenin mezunu olmanın ayrıcalığını yaşıyor" dedi.

"Ek tercih, geleceği yeniden şekillendirme fırsatı"

Son olarak adaylara çağrıda bulunan Açıkgöz, "Ek tercih dönemi, öğrenciler için ikinci bir şans, geleceğini yeniden şekillendirme fırsatıdır. Üniversitemiz, bu süreçte çeşitli burs imkânları, uluslararası akreditasyonlarla güçlendirilmiş bölümler, küresel ölçekte geçerli diploma ve Erasmus+ imkanlarıyla adaylara kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Ek tercih döneminde İGÜ’yü seçen öğrenciler, yalnızca bir üniversiteye kayıt yaptırmış olmaz; aynı zamanda uluslararası arenada kariyerlerini şekillendirecek bir yolculuğa adım atar" şeklinde konuştu.