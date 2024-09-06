Ek tercihler başladı: 'Başarı şartı devam ediyor'

Üniversite adayları için ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Tercihler, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Ek yerleştirmeden birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adaylar faydalanabiliyor. Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “Başarı sıralaması şartı olan bölümlerin ek kontenjanda tercih işlemlerinde yine başarı şartı aranıyor” dedi.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri başladı. Ek yerleştirme hakkında detaylı bilgi veren Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan programları tercih etmek isteyen öğrencilerin ilgili puan türüne eşit veya yüksek puana sahip olan öğrenciler tercih yapabilecekler” diye konuştu.

Sarar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan bölümleri ilgili YKS puan türünde puanı olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Başarı sıralaması şartı olan bölümlerin ek kontenjanda tercih işlemlerinde yine başarı şartı aranmaktadır. Örneğin; Yazılım mühendisliğini ek kontenjanda tercih etmek isteyen aday ilk 300 binde olması ve oluşan en küçük puana sahip olması gerekmektedir” dedi.

“Üniversiteyi kazanan ve kaydını yaptırmayan öğrenciler faydalanamıyor”

İlk yerleştirmede bir üniversiteyi kazanan ve kaydını yaptırmayan öğrencinin ek kontenjanda tercih işlemi yapamayacağını ifade eden Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “Önemli hususlardan biri de ek kontenjanlarda tercih yapan aday öğrenciler tercih yaptıktan sonra ek yerleştirme ücretini yatırmayanların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılıyor. Adayların ek kontenjan döneminde 24 tercih hakkı bulunuyor” şeklinde konuştu.

“Farklı bölümlere geçebilirsiniz”

Merkezi yerleştirme ile bir programın kazanıldığında kayıt yapılmasının önemine değinen Sarar, “Kazandığınız programa kaydolmamanız halinde 2025 YKS sınavına girdiğinizde 2025 yılında OBP’nız yarı yarıya düşecektir. Kazanan öğrenci çift anadal imkânı ile aynı anda iki diploma programını başarı şartlarını sağladığı takdirde okuyabilecektir. Öğrenci istemediği bölümü kazanmış ise kurum içi yatay geçiş imkânı ile başarılı şartını sağladığı takdirde farklı bölümlere geçebilecektir. Öğrencilere tavsiyemiz bu tür imkanlardan kazandıktan sonra faydalanmaları” dedi.