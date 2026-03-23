Eker, 8 yıllık 'Otizmli Bireyler İş Gücünde' deneyimini kitaplaştırdı

Türkiye’de kapsayıcı istihdam konusunda örnek bir uygulamaya imza atan Eker Süt Ürünleri, ’Otizmli Bireyler İş Gücünde (OBİG)’ modeliyle otizmli bireylerin iş hayatına katılımını desteklemeye devam ediyor. 2026 yılı itibarıyla bünyesinde çalışan otizmli gençlerin sayısını 14’e yükselten şirket, bu alandaki deneyimlerini bilimsel bir rehbere dönüştürerek tüm iş dünyasına yol gösteren ‘Otizmli Bireyler İş Gücünde: İş Koçluğu Eğitim Kitabı’nı çıkardı.

Kapsamlı bir rehber

‘Otizmli Bireyler İş Gücünde: İş Koçluğu Eğitim Kitabı’ ile OBİG modeli kapsamında elde edilen deneyimler, aynı zamanda önemli bir kaynağa dönüştürüldü. Prof. Dr. Atilla Cavkaytar ve Psk. Alperen Aşanbuğa tarafından hazırlanan kitap; OBİG modelinde elde edilen saha deneyimlerinin bilimsel bir çerçevede anlatıldığı, iş koçları, insan kaynakları uzmanları ve işverenler için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

Kitapta otizmli bireylerin istihdam süreci; ‘iş koçluğuna hazırlık’, ‘işe alım süreci’, ‘hazırlık süreci’, ‘işe ve iş yerine uyum süreci’ ve ‘bağımsızlaştırma süreci’ başlıkları altında detaylı biçimde ele alınıyor. Kitapla paylaşılan yaklaşım, otizmli bireylerin iş hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştırırken uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni kurmalarına katkı sunuyor.

Şirket, toplumsal fayda oluşturmayı amaçlıyor

Eker’in geliştirdiği istihdam modeli, otizmli bireylerin kendi emekleriyle gelir elde etmelerine olanak tanıyarak toplumsal fayda oluşturmayı amaçlıyor. OBİG modeli yalnızca bireylere değil, ailelere de dokunuyor. Otizmli çocuk sahibi ailelerin en büyük kaygısı olan "Benden sonra ne olacak?" sorusuna, sürdürülebilir bir istihdam modeliyle yanıt veriliyor. Model kapsamında her üç otizmli çalışana bir iş koçu destek veriyor. İş koçları, çalışanların iş süreçlerine uyum sağlamasından bağımsız çalışabilecek seviyeye ulaşmalarına kadar tüm aşamalarda rehberlik ediyor.

Türkiye’de yaklaşık 2 milyon otizmli birey bulunmasına rağmen, İŞKUR verilerine göre yalnızca 100’den fazla kişi iş gücüne katılabiliyor. Bu tabloyu değiştirmek için çalışan şirket, geliştirdiği modelle diğer kurumlara da ilham vermeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda OBİG modelinin yaygınlaştırılması için şirketlere danışmanlık desteği de sunuluyor.

OBİG modelinin yaygınlaştırılması için son yıllarda önemli iş birlikleri gerçekleştirildi. Son iki yıldır sektörde öncü üç şirket ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu ile kurulan iş birlikleri sayesinde 18 otizmli birey daha iş gücüne katıldı. Bu gelişmeler, modelin yalnızca Türkiye’de değil uluslararası ölçekte de uygulanabilir bir sosyal inovasyon örneği olduğunu ortaya koyuyor.

Şirket, otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve kapsayıcı iş ortamlarının yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarını sürdürerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.