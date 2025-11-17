Eker I Run'da yardımseverlik koşuları sayesinde 5.4 milyon TL'ye yakın bağış toplandı

Sporu, sağlıklı yaşamı ve toplumsal faydayı aynı çizgide buluşturan Eker I Run, bu yıl 12’nci kez koşuldu. Etkinlik ardından ‘İPK-İYİLİK PEŞİNDE KOŞ’ (ipk.adimadim.org) Platformu’nda devam eden kampanyalarda; 721 gönüllü sporcunun, 5 bin 629 bağışçının desteklediği adımlar ile 5.4 milyon TL’ye yakın bağış toplanarak yaklaşık 658 canlının hayatına etki edildi.

Sporseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde, 4 bine yakın koşucunun katılım gösterdiği 12’nci Eker I Run, 5 Ekim 2025 Pazar günü "Koşmaya Değer" mottosuyla Bursa Eker Meydan’da gerçekleşti. Uludağ’ın zirvesinden başlayan 42K Maratonu’ndan 15K, 5K yarışları ve Minik Adımlar Koşusu’na kadar her yaş grubundan katılımcıyı bir araya getiren etkinlik hem spor coşkusunu hem de iyiliğin gücünü kente taşıdı.

Yardımseverlik Koşuları’nda rekor kırıldı

Yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında her yıl Adım Adım oluşumu iş birliğiyle düzenlenen Yardımseverlik Koşuları, bu kez bugüne kadar ulaşılan en yüksek bağış miktarlarından biriyle sonuçlandı. Etkinlik kapsamında 19 sivil toplum kuruluşu, toplumsal değer üreten projeleri için kaynak oluşturdu. Etkinlik boyunca başlatılan yardımseverlik kampanyaları, koşu sonrasında da "İPK - İyilik Peşinde Koş" platformunda devam ederek dayanışmanın etkisini büyüttü. 721 gönüllü sporcu ve 5 bin 629 bağışçı, iyilik için attıkları adımlarla toplamda 5.4 milyon TL’ye yakın bağış topladı. Bu tutar, çocuklardan gençlere, kadınlardan doğaya ve hayvanlara kadar 658 canlının hayatına dokundu.

İyilik, adım adım büyüyor

Etkinlik, 2018-2025 yılları arasında STK’ların projelerine toplam 13,7 milyon TL kaynak sağladı. Bu yıl elde edilen yaklaşık 5.4 milyon TL’lik yeni rekor, etkinliğin sadece bir koşu değil; toplumsal dayanışmanın kalıcı bir sembolü haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

Koşuda dostluk, rekabette iyilik kazandı

Açıklamaya göre etkinlik, her yıl olduğu gibi bu kez de bireysel başarıların ötesinde "birlikte kazanmanın" hikâyesini yazdı. Yardımseverlik kampanyalarında en yüksek bağış miktarına ulaşan STK’lar; Bursa LÖDER, KAÇUV ve Türk Eğitim Vakfı oldu. Gönüllü sporcular arasında en yüksek bağış sayısına ulaşan ilk 3 isim; İsmet Efe Acar (TED), Merve Karasakal (Bursa LÖDER) ve Altuğ Turan (TEGV) oldu. Yeliz Özkarakaşlı (Bursa LÖDER), Şadi Aşıroğlu (Bursa LÖDER) ve Murat Erdoğan (OBİDEV) en yüksek bağış tutarına ulaşarak fark oluşturdu.

Kurumsal takımlar arasında ise tatlı bir rekabet yaşandı. 93 kurumsal takımdan 1.649 çalışan, şirketlerini iyilik için temsil etti. En yüksek bağış sayısına ulaşan ekipler Oyak Renault KoşuyOR (KAÇUV), Yeşim (TEV), ÜÇGE TEAM (Bursa LÖDER) olurken; en yüksek bağış miktarına ise Oyak Renault KoşuyOR (KAÇUV), NARAMAXX (Bursa LÖDER), ÜÇGE TEAM (Bursa LÖDER) takımları ulaştı. Koşu grupları arasında ise Adım Adım Bursa, BUİKAD Bursa ve TED Bursa Koleji hem en fazla bağış sayısına hem de toplam bağış miktarına göre öne çıktı.

Sayılarla 12’nci Eker I Run 2025

Bu yıl etkinlik, hem rekor düzeyde katılımla hem de farklı şehir ve ülkelerden gelen koşucuların oluşturduğu renkli tabloyla etkinlik tarihinde ayrı bir yer edindi. Etkinliğin oluşturduğu etki, çarpıcı sayısal verilerle gözler önüne serildi:

12. Eker I Run’ın toplam koşu katılımcı sayısı 3 bin 906 oldu.

Etkinlikte, 24 farklı ülkeden 42 yabancı sporcu yer aldı.

Türkiye’den 33 farklı şehirden sporcular katılım gösterdi.

Bin 429 kadın sporcu koşu parkurlarında yer aldı.

Minik Adımlar Koşusu’nda 510 çocuk, spora ilk adımlarını attı.

334 özel sporcu, engelleri aşarak parkurlarda yer aldı.

42K yarışında 102 maratoncu koştu.

5K yarışında 2350, 15K yarışında 568, 42K Maraton Bayrak Yarışı’nda 26 takım ile koşuldu.

5K’da en kalabalık takım 51 kişi ile Beyçelik Gestamp Koşu Takımı oldu.

15K’da en kalabalık takım 17 kişi ile Bosch Bursa Koşu Takımı oldu.

Kurumsal firmalardan 93 koşu takımı, 1.649 sporcuyla yer aldı.

Sanal koşu kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından 439 katılımcı koşuya eşlik etti.

Tüm yarışmacıların toplamda kat ettiği mesafe 19 bin 699 kilometre oldu.

12 yılda dünyanın çevresi 4,5 kez dönüldü

2014 yılından bu yana Eker I Run parkurlarında koşulan toplam mesafe 184 bin 864 kilometreye ulaştı; bu da dünyanın çevresini 4,5 kez dönmeye eşdeğer. 2025 yılında katılımcılar toplamda 1 milyon 280 bin kalori harcadı.