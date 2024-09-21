Eker Süt Fabrikası'nda eylem

Tekgıda-İş Sendikası; Eker Fabrikası’nda sendikalı oldukları için işten çıkarılan ve çalışanların sendikaya üye olmaması için baskı yapan Eker yönetimini uyardı.

Tek Gıda İş Sendikası tarafından haksız yere işten çıkarılan ve tazminatları ödenmeyen işçiler için Eker Süt Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı. Sendika üyesi olan çalışanlara da baskıların hala devam ettiği belirtilen açıklamada, baskılardan vazgeçilmezse şirket ortağı olan Fransız Andros firmasının da dahil edilerek protestolara devam edileceği aktarıldı.

Eker Fabrikası önündeki basın açıklaması için sendika üyeleri erken saatlerde yerlerini aldı. Emniyet açıklamada herhangi bir taşkınlığın yaşanması için geniş güvenlik önlemleri alırken, kurulan barikat karşılıklı müzakere sonucu kaldırıldı. Basın açıklaması öncesi fabrika yönetimine seslenen Tekgıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, Tekgıda-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Sekreteri Engin Öz, fabrika yönetiminin baskıcı tutumdan bir an önce vazgeçerek, sendikalı oldukları için işten çıkarılan üyelerin tekrar işe geri alınması çağrısında bulundu.

Amaçlarının kırıp dökmek olmadığını ifade eden sendika sözcüleri karşılıklı diyalog ile sorunun çözüleceğini ilettiler. Basın açıklamasını sendika adına genel sekreter Kemal Köse yaptı. Açıklamada 23 Eylül tarihine kadar fabrika yönetimine süre verildi. Bu tarihe kadar işten çıkarılan çalışanların, işe iadesi istenirken, aksi bir kararda fabrika önünde direnişin başlayacağını belirtildi.