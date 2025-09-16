Eker Süt Ürünleri, 47 bölgede Eker Depo Çalışanları Günü'nü kutladı

Eker Süt Ürünleri, düzenlediği Eker Depo Çalışanları Günü etkinliğiyle operasyonlarının temelinde yer alan depo çalışanlarının emeğine ve özverisine dikkat çekti. Etkinlik, üst yönetimden yöneticiler ve diğer tüm ekiplerin katılımıyla gerçekleşti.

Eker Süt Ürünleri, 10 Eylül Çarşamba günü Türkiye genelinde 47 bölgede eş zamanlı olarak "Eker Depo Çalışanları Günü"nü kutladı. Etkinlik kapsamında Eker’in üst düzey yöneticileri ve diğer departmanlardan gelen ekipler, depo çalışanlarıyla birlikte sahadaki operasyonlara katılarak ürünlerin depolardan son tüketiciye ulaşan yolculuğunu ilk elden deneyimleme fırsatı buldu.

"Depolarımızı, şirketimizin kalbinin attığı yerler olarak görüyoruz"

"Eker Depo Çalışanları Günü" hakkında bir değerlendirme yapan Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, şunları söyledi: "Depolarımızı, şirketimizin kalbinin attığı yerler olarak görüyoruz. Burada sergilenen özverili ve disiplinli çalışmalar hem müşterilerimizin memnuniyetini hem de büyüme yolculuğumuzu güçlendiriyor. Doğru stok yönetimi ve kusursuz süreç takibi sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor, bunun gururunu yaşıyoruz. Zorlu hava ve saha koşullarına rağmen yıl boyunca büyük bir adanmışlıkla görev yapan, başarımızın görünmeyen kahramanları depo ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Elde ettiğimiz etkili satış performansımızın temelinde, depolarımızda gece gündüz özveriyle çalışan değerli ekiplerimizin emeği var."

Depo çalışanları, şirket yönetiminin ve diğer ekiplerin kendilerine destek olmak için sahada yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, motivasyonlarının arttığını ve gösterilen dayanışma için teşekkür ettiklerini belirtti.

Eker Süt Ürünleri, gelecek dönemlerde de benzer etkinliklerle çalışanları arasındaki bağları güçlendirmeye ve takım ruhunu pekiştirmeye devam edeceğini duyurdu.