Ekim alanlarında fenolojik gözlem yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekim alanlarında fenolojik gözlem yapıldı.

Ekim alanlarında fenolojik gözlem yapıldı
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekim alanlarında fenolojik gözlem yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın katılımıyla, il müdürlüğü teknik personellerince, hububat ekim alanlarında fenolojik gözlem, hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı. İl Müdürü Yoldaş "Şuana kadar yapılan saha çalışmalarında hububat ile ilgili herhangi bir olumsuzluk gözlenmedi, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her şartta üretimi destekleyecek ve üreticimizin yanında olacağız” dedi.