Ekim ayı meclis toplantısı pazartesi günü yapılacak

Silivri Belediye Meclisi’nin 02/10/2023 Pazartesi tarihine rastlayan Ekim Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 10.30’da Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M:

1- Belediyemiz kadrolarında derece değişiklikleri yapılmasının görüşülmesi.

2 - Belediyemizde 2023 yılında mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi.

3 - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesinin görüşülmesi.

4 - Belediyemiz Etüt Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesinin görüşülmesi.

5 - İlçemiz sınırları içinde bulunan sokak isminin değiştirilmesi ve yol isimlendirilmesinin görüşülmesi.

6 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Alibey (Fatih) Mahallesi, 5751 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğüne “Sağlık Hizmet Binası” olarak tahsis edilmesi ve isim verilmesi şartı ile ilgili Bağışçı tarafından yapılacak olan yapıya yönelik yapılacak üçlü protokolde Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

7 - İlçemizdeki mevcut Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği binasının, Silivri ilçesi Yeni Mahalle tem bağlantı yolu kenarında 446 ada, 1 parselin batısında yer alan tescil harici alana taşınması ile ilgili protokol yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.

8 - Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Selimpaşa Mahallesi, eski 5811, yeni 7033 ada, 3 parselde bulunan 2 katlı yapı ve bahçesinin idari bina olarak kullanılmak üzere Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı adına yapılan tahsisin iptal edilmesinin görüşülmesi.

9 - Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, 7597 ada, 6 ve 7 parsellerin batısında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

10 - Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 1367 ada 6,7 ve 8 parsellerin ortasında kalan alanın ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılmasının görüşülmesi.

11 - Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi.

12 - 2024 yılı acize ücreti maaşının arttırılmasının görüşülmesi.

13 - 2024 Mali yılı performans programı ve bütçesinin görüşülmesi.