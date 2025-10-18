Ekim ayı meclis toplantısı üçüncü oturumunda, 2026 yılı Mali Yılı Performans Programı görüşüldü

Silivri Belediye Meclis Toplantısı 2025 yılı Ekim ayı III. Birleşimi Başkan Balcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda 2026 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe programını anlatan Başkan Balcıoğlu, beşikten mezara kadar her türlü hizmeti sunacaklarını ifade etti.

Bu yıl, ilk kez program bazlı bütçeye geçildiğini kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Stratejik Plan’daki hedeflerimizle hükümetin program önceliklerini aynı tabloda buluşturduk. Artık her harcamanın karşısında bir amaç, çıktı ve etki var. Bütçemiz, bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak yaklaşık 5.5 milyar TL olarak öngörülmüştür” dedi.

Bu tablonun büyüyen ve gelişen Silivri’ye layık olduğu hizmetleri sunabilmek adına önemli bir artış oluğunu açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Belediyemizin insan kaynakları, araç-gereç ve altyapı olanaklarını güçlendirmemiz de bu süreçte kaçınılmazdır. Büyüklüğü itibariyle bir ilk olan 2026 Performans Programımıza göre genel toplam bütçe büyüklüğümüz 5 milyar 549 milyon TL’dir. Bunun içinde hizmet programlarımızın toplamı 1 milyar 505 milyon TL, yönetim ve destek programlarımızın toplamı 3 milyar 385 milyon TL, program dışı giderlerimiz ise 658 milyon TL’dir” diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, bu büyüklüğün geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40’lık bir artış anlamına geldiğini ifade etti. Bu artışın bir yandan maliyet baskılarını ve kesintilerini telafi ederken, diğer yandan yatırım, üretim ve sosyal destek kapasitesini genişletmek için olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, “2026 yılı yedek ödeneğimizi 550 milyon TL olarak planladık. Program dönüşümünün ilk yılında, olası yasal, idarî düzenleme ihtiyaçları ve piyasa dalgalanmaları için yedek ödeneği yüksek tuttuk. Bu, ‘harcanacak’ demek değildir; acil ve meclis denetimine açık bir güvenlik yastığıdır. Nisan’da kesin hesapta kuruşuna kadar anlatacağız” şeklinde konuştu.

“Aynı işi daha düşük maliyetle yapmak için enerji verimliliği uyguluyoruz”

Orta Vadeli Plan doğrultusunda tasarruf tedbirlerine devam edildiğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Aynı işi daha düşük maliyetle yapmak için toplu alım, dijital süreçler ve enerji verimliliği uyguluyoruz. Birim bazlı iyileştirme planlarıyla hizmeti aksatmadan mali sürdürülebilirliği güçlendiriyoruz” dedi.

Başkan Balcıoğlu, bütçeyi hazırlarken ki vizyonun, insanca yaşamı büyüten, adaleti gözeten, üreten ve paylaşan bir Silivri olduğunu söyledi. Afete dayanıklı, çevreye saygılı, çocuk dostu gençlere fırsat eşitliği sunan bir şehir hedeflediklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Ve hepsinden önemlisi, kaynağı halktan gelen bütçeyi yine halkın lehine kullanan vicdan belediyeciliği oldu. Önce insan, önce hane… Bu bütçeyi hazırlarken insan onurunu koruyan bir anlayışla hazırladık. Emekliler lokalleri, taziye evleri… Tarımsal destekler… Burs, kahvaltı desteği, çanta–kırtasiye… HPV aşısı, evde bakım… Kısacası: Kimseyi geride bırakmayan bir güven ağı üzerine kurduk” ifadelerine yer verdi.

“Kaynağı nereye koyarsak en çok fayda üretir?” sorusunu birinci sıraya koyduklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Hepimiz yaşıyoruz; markete gidiyorsunuz, bugün aldığınız ürünü haftaya aynı fiyata alamıyorsunuz. Raflardaki etiket sadece haneleri değil, belediyeyi de zorluyor. Son 18 ayda dolar yaklaşık yüzde 28 arttı, depoyu doldurmak pahalılaştı, benzin yüzde 22, motorin yüzde 29 yükseldi. Evdeki faturada hissettiğimiz elektrik birim fiyatı kabaca yüzde 73 arttı. Yol, kaldırım, okul, park gibi işleri etkileyen inşaat maliyetleri de yaklaşık yüzde 29 yükseldi. Yani asfaltın taşıması, çöp kamyonunun yakıtı, parkların aydınlatması, okul tadilatları… Hepsi artık daha maliyetli. Bakın bu söylediklerim sadece Silivri Belediyesi’nin değil Türkiye’de ki birçok belediyenin gerçekliği, yani bu sorunu AK Partili belediyelerde yaşıyor, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de yaşıyor.”

Faizlerin yüksek seyrettiği ve kurun dalgalandığı bir dönemden geçildiğine değinen Başkan Balcıoğlu, “Böyle zamanlarda iş dünyası ‘yarın ne olacak?’ diye düşünüyor; yatırımlar erteleniyor. Siyasal ve hukuki alandaki sıkışmalar da bu tereddüdü büyütüyor. Sonuç, özel sektörün yatırım iştahı azalınca, kentte yeni iş ve üretim kapasitesi artışı yavaşlıyor; bu da belediyenin sosyal ihtiyaçlara daha çok omuz vermesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

İller bankasından gelen gelirlerde yüzde 40’a varan kesintiler yaşadığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Geçmişte yüzde 5’ler seviyesinde olan yük bugün belediyeleri ciddi biçimde zorluyor. Buna rağmen yatırımdan ve sosyal destekten geri adım atmadık, bu bütçe, hizmeti kısmadan krizi yönetme irademizin belgesidir. Kriz en çok dar gelirliyi, öğrenciyi, emekliyi vuruyor, hepimiz biliyoruz. Bu yüzden sosyal desteği büyütüyor, yardımı elden ele değil, göz hizasında ve onuru koruyarak yapıyoruz” diye konuştu.

“Silivri, İstanbul’un tarım kapısı”

Artan enerji maliyetine karşı tasarruf ve verimlilikle cevap verildiğine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “Sokaklarda LED dönüşümü, belediye binalarımızda sosyal tesislerimizde enerji verimliliği… Filomuzu elektrikli-hibrit araçlarla yenileyip yakıt tüketimini düşürmeyi planlıyoruz. Bu adımlar aynı anda doğayı da bütçeyi de koruyacak” dedi.

Gıda fiyatı arttıkça yerel üretimi güçlendirmek zorunda olduklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Silivri, İstanbul’un tarım kapısı. Çiftçimize tohum–fide–mazot–gübre desteği veriyoruz; kooperatifleşme için adımlarımızı attık. Üreticinin kazancını artırıyoruz. Böylece hem sofradaki fiyat istikrarına katkı sağlıyor hem de kent ekonomisini içeriden büyütüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Balcıoğlu, altyapı yatırımlarını bir lütuf olmadığını söyledi. Her mahallede yol ve kaldırım düzenlemelerine devam edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Yağmur suyu hatları, dere ıslahları ve su baskınlarına karşı önleyici tedbirler önceliğimiz olacak. Ulaşımda yaya önceliğini büyütüyoruz; yayalaştırma çalışmalarımızla pazara, okula, hastaneye erişimi kolaylaştıracağız. Silivri’nin sorumluluk alanı Türkiye ortalamasının üstünde; yaz aylarında günübirlik turizm ve ikincil konut yüküyle nüfus katlanıyor. Büyük altyapı ve dönüşüm projeleri İBB, İSKİ gibi kurumlarımızla eşgüdümüyle yürüdüğü için, belediye bütçemizdeki kalem etap etap ilerliyor. 2026’yı hazırlık ve projelendirme yılı kurguladık; 2027–2028’de yatırım piki planlıyoruz. Kıyı, yağmur suyu, ulaşım ve dönüşüm başlıklarını peyderpey tamamlayacağız” dedi.

Başkan Balcıoğlu: Şehirler sadece asfaltla değil, kültürle nefes alır

Sanatın ve kültürün önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “Yeni kütüphaneler, gençlik ve kültür merkezi, etüt merkezleri, çok amaçlı salonlar ve mahalle sahaları ile çocuklarımızı kitapla, sporla ve sanatla buluşturuyoruz. Festival takvimimizi yerel sanatçılara, gençlere açıyoruz. SİLBİM ile meslek edindirmeyi, kariyer danışmanlığı ve istihdamı destekliyoruz” diye konuştu.

Çevreye duyarlılığın bir seçenek değil, ahlaki bir sorumluluk olduğunu dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Sıfır Atık uygulamalarını yaygınlaştırıyor, geri dönüşüm çalışmalarını büyütüyoruz. Yeşil alanlarımızı çoğaltıyor, suyu ve toprağı koruyoruz. Sokak hayvanları konusunda merhameti bilimle hareket ediyoruz: kısırlaştırma, sahiplendirme ve doğal yaşam alanı modelini hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bu bütçenin israf etmeyen, önceliği insana veren, şeffaf ve hesap verebilir bir bütçe olduğunu kaydeden Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Açık ihale, açık veri ve performans ölçümüyle her kuruşun hesabını vermeye devam edeceğiz. Borçlanmayı doğrudan vatandaşın omzuna yükleyen değil, riskleri yöneten bir mali disiplinle hareket edeceğiz. Unutmayalım: Bu para milletin parasıdır. Biz de o paranın emanetçisiyiz. Program bazlı bütçeyle her kuruşu hedefe bağladık; geçiş yılı için yedek ödeneği güvenlik yastığı olarak koyduk. Orta Vadeli Plan çerçevesinde tasarrufu sürdürüyor, zorlu şartlarda yatırımı etaplandırıyoruz. Personelde yetkinlik, sosyal destek ve iştiraklerde ucuz hizmet, altyapıda ise koordineli, takvimli ilerleme… Ölçülebilir göstergelerle ara rapor vereceğiz. Borç ve satışta şeffaf, sınırlı, yatırım odaklı duruşla, Silivri’nin bütçesini vicdanla ve akılla yönetiyoruz.”

Bu bütçenin bir partinin değil, Silivri’nin bütçesi olduğunu anlatan Başkan Balcıoğlu, “Çünkü bu bütçede Sayalar’da ki çiftçimizin de, çarşıdaki esnafımızın da, sınava hazırlanan gencimizin de, evinde bakım bekleyen teyzemizin de hakkı var. Özetle, 2026’da şunu yapacağız, insana dokunan sosyal projelerle kimseyi geride bırakmayacağız. Üretimi ve tarımı büyütüp sofralara bereket katacağız. Altyapıyı güçlendirip günlük hayatı kolaylaştıracağız. Kültürü, sanatı, sporu yaygınlaştırıp şehrin ruhunu besleyeceğiz. Çevreyi koruyup çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Silivri bırakacağız. Bütün bunları şeffaf, katılımcı ve israftan uzak bir anlayışla yapacağız” dedi.