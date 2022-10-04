Ekim ayı Meclisi 2. birleşimi Perşembe günü

Silivri Belediye Meclisi'nin 06.10.2022 Perşembe tarihine rastlayan Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu, saat 16.00’da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Meclis toplantısında görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde;

G Ü N D E M :

1 - Silivri Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2 - Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi 1742 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile belediyemiz arasında ortak hizmet projesi kapsamında sosyal kültürel tesis yapımına yönelik yapılan protokolün süresinin uzatılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

3 - Mülkiyeti Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait Selimpaşa Mahallesi 339 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Mehmet Karasu Spor Tesisleri ve Değirmenköy Mahallesi eski 22 ada 1 parsel yeni 6561 ada 16 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Değirmenköy Futbol Sahası ve Spor Tesisinin işletme hakkı için Silivri Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında protokol yapılabilmesi konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

4 - Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği işbirliği programı kapsamında Belediyemiz ve İskele Belediyesi işbirliğinde hazırlanan "Kentsel Parklar, Kültürel Ortaklıklar Projesi" çerçevesinde Türkiye Belediyeler Birliği’nden proje için mali destek alınması ve projenin uygulanması konusunda belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

5 - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” kapsamında Belediyemizin ödül almaya hak kazandığından yarışma işlemlerinin tamamlanması ve işbirliği protokolü imzalanmasına yönelik Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

6 - İlçemiz sınırları içinde bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunun görüşülmesi.

7 - 2023 yılı âcize ücreti maaşının arttırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

8 - Belediyemiz Çevre ve Koruma Müdürlüğü’nün kapatılarak, Stratejik Plana bağlı Permormans Hedef ve Faaliyetleri ile birlikte Bütçesinin, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne devredilmesi ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

9 - Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi 8318 ada 10 nolu parselin kuzeyinde ve batısında kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

10 - Silivri İlçesi Yeni Mahalle 6242 ada 2 nolu parselin kuzeyinde ve batısında kalan alanların ihdas edilerek, Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ve ilgilisi adına satışının yapılması ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.

11 - 2023 Mali yılı performans programı ve bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

