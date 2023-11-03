Ekim ayında en fazla çocuk giyim ürünleri pahalandı

Ekim ayında en fazla fiyat artığı yüzde 22,40’lık oranla çocuk giyim ürünlerinde yaşandı. Bu dönem havayolu ile yolcu taşımacılığı ise en çok ucuzlayan ürün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık olarak fiyatı en çok artan ve en çok düşüş veya en az artış gösteren ürünler belli oldu. Ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 22,40’la çocuk giyim ürünleri oldu. Diğer ürünler; demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 17,73, kadın giyim yüzde 16,84, kadın ayakkabısı yüzde 16,14, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 10,78, erkek giyim yüzde 10,20, şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri yüzde 9,47, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 9,15, kuzu eti yüzde 8,83, kuru meyve ve sert kabuklu yemişler yüzde 8,57 olarak gerçekleşti.

En fazla ucuzlayan ürünler

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yaşanan ürünler şu şekilde gerçekleşti: "Havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 12,97, taze meyveler yüzde 5,69, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 4,57, oteller, pansiyonlar ve diğerleri yüzde 3,10, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 2,15, paket turlar yüzde 0,89, otomobil (Benzinli) yüzde 0,67, peynir yüzde 0,29, mutfak mobilyaları yüzde 0,13."