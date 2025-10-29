Ekim takvimi 'Mükemmel Partner' tiyatrosu ile son buldu

Sakarya Büyükşehir Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri "Mükemmel Partner" adlı tiyatro oyununun gösterimiyle sona erdi. Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun izleyicilerin alkışlarını topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri, Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Mükemmel Partner" adlı tiyatro oyununun gösterimiyle sona erdi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi. Modern bir kadının, modern dünyanın oluşturduğu "mükemmel erkek" ile kurduğu ilişkiyi ve bu ilişkinin doğurduğu çelişkileri konu alan oyun, izleyicilerden tam not alarak alkışlarla son buldu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ekim ayında gerçekleşen kültür-sanat etkinliklerine ilgi gösteren tüm Sakaryalılara teşekkür ederken, Kasım ayında gerçekleşecek yeni etkinliklerle buluşmaya davet etti.