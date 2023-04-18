Ekip üyesi arkadaşlarıyla iftar açtı

ADM Beton santralinde kurulan sofralarda iftar yapan Kılıç inşaat ve ADM beton demir çalışanları bir ve beraber olduklarını belirtti.

Ekip üyesi arkadaşlarıyla tek tek sohbet eden Adem Kılıç “Biz çalışan arkadaşlarımızla uyum ve huzur içerisinde çalışıyoruz. Bir ekip olduğumuzun farkında olarak faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgemize yatırım yapmaya, insanlarımıza faydalı olmaya devam edeceğiz” dedi.

