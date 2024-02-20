Ekipler her yerde onu arıyor: Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar edip ortadan kayboldu

Sakarya’da 112 Acil Çağrı Merkezine eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini ihbar eden 53 yaşındaki kadın; Sakarya Nehri’nde havadan, karadan, su altı ve üstünden yürütülen çalışmalarla aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, 13 Şubat’ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi’nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım talep etti. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. Demir’in eşinin ise ekiplere, tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Leyla Demir’in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında buldu. AFAD, JAK ve STK’lardan oluşan ekiple toplamda 47 personel, 11 araç, 4 bot, ve dron ile arama-tarama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.