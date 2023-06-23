Ekipler her yerde onu arıyordu, evinden 60 kilometre uzaklıkta bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 gün önce kaybolan 70 yaşındaki Huriye İs, evinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulundu.

Karasu’nun Kızılcık Mahallesi Yukarı Sokak mevkiindeki evinden 3 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Huriye İs için arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde Huriye İs’in yaşadığı evin çevresinde AFAD Sakarya İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geniş çaplı bir arama çalışması gerçekleştirdi. Karasu İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı arama çalışmasında AFAD ekiplerinin köpekleri de kullanıldı. Yaşlı kadının bulunabilmesi için seferber olan ekipler, gelen bir ihbar üzerine kadını yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Adapazarı ilçesindeki Kuzey Terminalde buldu. Dün gece saat 23.30 sıralarında bulunan Huriye İs, ailesine teslim edildi.