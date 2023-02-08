Ekiplere seslenen anne ve kızı enkazdan çıkarıldı

GAZİANTEP(İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından Düzce’den bölgeye giden Düzce Afet Gönüllüleri Arama Kurtarma Derneği, Gaziantep’te Gölgeler Apartmanı’ndan anne ve kızını enkazdan çıkarttı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları için Düzce’den Gaziantep’e giden Düzce Afet Gönüllüleri Derneği şu ana kadar 11 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkarmayı başardı. Dondurucu hava şartlarına rağmen zamanla yarışan Düzceli ekibin, anne ve kızını enkaz altından çıkardığı anlar kameralara yansıdı. Enkazdan ekiplerin sesini duyarak seslenen anne Rabia Yılmaz, kızı ile birlikte canlı olduklarını bildirmesinin ardından ekipler bölgede çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından yaşam koridoru oluşturuldu. Yapılan çalışmaların ardından depremin üzerinden geçen 40’ıncı saatte anne Rabia Yılmaz ve 41’inci saatte kızı Gülden Yılmaz enkaz altından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.