Ekiplerin yaptığı çalışma yürekleri ısıttı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sokak hayvanlarına mama vermeleri esnasında yavru köpeklerin sevinçleri yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıkardı.

Ekiplerin yaptığı çalışma yürekleri ısıttı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sokak hayvanlarına mama vermeleri esnasında yavru köpeklerin sevinçleri yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıkardı.

Evcil Hayvan Sevgi Günü çerçevesinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik ve Çevre-Doğa Koruma Timleri tarafından tüm ilçelerde eş zamanlı sokak hayvanlarına mama dağıtıldı. Ekipler sokak hayvanlarına mama vermeleri esnasında yavru köpeklerin sevinçleri yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıkardı.

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Sokak hayvanlarına gösterdikleri merhameti bir kez daha kanıtlayan jandarma ekipleri, insanoğlunu asil kılan şeyin, tüm canlılara gösterdiği merhamet olduğunu belirtti.