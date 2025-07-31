Ekmeğe gizli zam: Fiyatı sabit kalan ekmeğin gramajı düştü

Bursa’da ekmek fiyatı 15 lirada sabit kalırken, ocak ayında 240 grama çıkan ekmek yeniden 200 grama düşürüldü.

Bursa Fırıncılar Odası artan maliyetler karşısında 2 Ocak 2025 tarihinde ekmek fiyatlarına yüzde 25 zamla birlikte daha önce 10 liradan satılan 200 gram ekmeği 240 gram olarak 15 liradan satmaya başladı. Ancak, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren fiyat yine 15 lira olarak kalacağı belirtilirken, 240 gram olan ekmek 200 grama düşürüldü.

Buna göre 200 gram beyaz ekmek 15 liradan satılacak. 300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek, çavdar ekmeği 35 lira, 600 gram köy ekmeği ve Trabzon ekmeği 50 lira, roll ekmek 6 lira, 300 gramlık lavaş ekmeği ise 30 liradan satılacak.