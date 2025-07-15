Ekmeğe Sessiz Zam! İstanbul'da 200 Gram Ekmek Artık 15 Lira

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayı meclis toplantısında aldığı kararla, ekmek fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaptı. Yeni tarifeye göre İstanbul'da 200 gram ekmek 15 liradan, 240 gram ekmek ise 18 liradan satılacak.

Zam Kararı İTO'dan Geçti

İTO tarafından onaylanan azami fiyat tarifesiyle birlikte ekmeğe yapılan yüzde 20’lik zam, İstanbul genelindeki İTO üyesi fırınlarda geçerli olacak. Fırıncılar, artan un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerini gerekçe göstererek zammın zorunlu hale geldiğini ifade ediyor.

Zamlı Fiyatlar Gün Sayıyor

Yeni tarife uyarınca fırıncıların önümüzdeki günlerde iş yerlerine zamlı fiyat listelerini asması bekleniyor. Tüketiciler ise zamlara tepkili. Günlük tüketimin en temel ürünü olan ekmeğe gelen bu artış, özellikle dar gelirli vatandaşları zorluyor.

Silivri'de Gelecek Hafta Başlayacak

Silivri’de ise İTO’ya bağlı fırınlarda zamlı tarifeye henüz geçilmedi. Ancak edinilen bilgilere göre yeni fiyatların önümüzdeki hafta yürürlüğe girmesi bekleniyor.