Ekmek Fiyatlarına Zam!
15 Nisan'dan itibaren Silivri'de ekmek fiyatları artıyor. Fırıncıların artan hammadde maliyetlerinden etkilendiği belirtilirken, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
Silivri genelinde ekmek fiyatlarında yeni bir düzenleme yapıldı. 15 Nisan 2025 Salı gününden itibaren:
Fırınlarda ekmek 15 TL,
Silivri Halk Ekmek satış noktalarında ise 12,5 TL olacak.
Yeni fiyat uygulamasının, özellikle fırıncıların artan un, maya ve enerji gibi hammadde maliyetlerinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle alındığı belirtildi. Düzenleme, ilçedeki tüm mahallelerde geçerli olacak.
Öte yandan, 17 Eylül 2024 tarihinde marketlerde satılan ekmeklerin fiyatı da 10 TL’den 12,5 TL’ye yükseltilmişti.