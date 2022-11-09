Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'a tutuklama talebi

Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler gerekçesiyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar 7 Kasım günü katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşmuştu. Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Kolivar, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.