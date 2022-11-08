Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı

Katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde cümleler kuran Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar 7 Kasım günü katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşmuştu. Kolivar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.