Ekolojik Köy'de arıcılık eğitimi

Mamak Belediyesi, Ekolojik Köy’de arıcılık eğitimine başladı.

Kırsal kalkınmayı ve kadın istihdamını destekleyen Mamak Belediyesi, başlatmış olduğu arıcılık seferberliğinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte arıcılık eğitimleri başladı. Ekolojik Köy’de arıcılık eğitimlerine katılan kursiyerler, teorik ve uygulamalı derslerle arıcılık konusunda bilgileniyor. Arıcı kıyafetleri ve maskeler giyerek kovan başında arıların beslenmesi, iyi bal üretimi hakkında işin ustasından eğitim alan kadınlar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye kırsal kalkınma ve kadınlara yönelik verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. Kadınlar, eğitim sonunda arıcılık sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Öte yandan, Mamak Belediyesi eğitim verdiği kadınlara her yıl arı ve kovan desteğinde bulunuyor. Ayrıca Ekolojik Köy’e ilçe okullarından geziler düzenleniyor. Öğrenciler kırsal kalkınma konusunda bilgilenirken, arıcılık eğitimlerine da katılarak konu ile alakalı bilgi sahibi oluyor.