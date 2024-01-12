Mamak Belediyesince hizmete kazandırılan Ekolojik Köy’e ilgi her geçen gün artıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve kırsal turizmi canlandırmak, mahalle statüsüne kavuşmuş köylerde yaşayan insanlara ekonomik destek sağlamak amacıyla kurulan Ekolojik Köy’de eğitimler de veriliyor. Başkent’in birçok ilçesinden pek çok okul, Ekolojik Köy’e geziler düzenliyor. Gezi sırasında öğrenciler, verilen eğitimlerle köy hayatı, tarım ve kırsal üretim konusunda bilinçleniyor. 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk yarısında 2 bin 300 öğrenci Ekolojik Köy’ü ziyaret etti.

Arıcılık ve polinasyon eğitimi ile öğrencilerin arıcılık konusunda bilgi kazanması hedeflenirken; eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak veriliyor. Hasadı yapılmış ürünlerin değerlendirilme şekilleri ve saklama şartları da öğrencilere öğretilirken, yoğurt, salça, sirke ve ekmek yapımı eğitiminde öğrenciler üretim ve gıdaların saklanması konusunda bilgilendiriliyor. Kurutma atölyesi de Ekolojik Köy’de eğitim verilen atölyeler arasında yer alıyor. Ata tohumu ekimi yetiştirilmesi, tohum alınması ve saklama şartları eğitimi öğrencilerin ilgisini çekiyor. Öğrenciler, ata tohumlarını ekmeyi, meyvelerden ve sebzelerden tohum almayı uygulamalı olarak öğreniyor, saklama şartları hakkında teorik bilgiler kazanıyorlar.

Fırın atölyesinde ekmek yapım eğitiminde ise minikler yanan taş fırının başına geçiyor. Kutludüğün’ün hamarat hanımlarından aldıkları tarifle Mamak’a özgü Kutludüğün ekmeği yapan minikler, yaptıkları ekmeklerin tadına bakmadan Ekolojik Köy’den ayrılmıyor.