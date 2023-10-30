Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı başladı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bugün 4. toplantısını Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiriyor. Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Toplantının gündeminde Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK), kurumların dış finansman kullanım kapasitesi, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması maddeleri öncelikli olarak ele alınacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Toplantı basına kapalı şekilde devam ediyor.